La resurgencia de las pieles: ¿un cambio de tendencia en Nueva York?

Por Jessica Iredale / The New York Times

Cuando abrió el Manhattan Vintage Show el mes pasado en Nueva York, los estantes de pieles de zorro, visón y mongol fueron invadidos por compradores, muchos de ellos ya luciendo pieles.

Este no fue un incidente aislado. Cuando las temperaturas en NY se desplomaron en enero, hombres y mujeres vistieron sus pieles en lo que pareció un cambio abrupto en las actitudes sociales. Y el sitio de comercio electrónico 1stDibs reportó un aumento del 14 por ciento en las ventas de pieles en el 2024 con respecto al 2023.

Después de décadas de campañas, incluyendo protestas e incluso ataques personales afuera de las tiendas y desfiles de moda, el movimiento antipieles, liderado por organizaciones como People for the Ethical Treatment of Animals, o PETA, parecía haber cambiado la opinión pública.