¿Venta total de su imperio? La última voluntad de Giorgio Armani

Giorgio Armani, fallecido el pasado 4 de septiembre a los 91 años, dejó instrucciones sorprendentes sobre el futuro de su emporio de moda. Su testamento plantea la venta progresiva del grupo o, como alternativa, su salida a Bolsa, tras casi 50 años de independencia empresarial.
El documento establece que, un año después de su apertura, se debe vender un 15 % del capital del grupo Giorgio Armani S.p.A. a un gran conglomerado del sector en un plazo máximo de 18 meses.
Armani determinó que esta participación se ofrezca primero a LVMH, EssilorLuxottica o L'Oréal, quienes podrían adquirir el control mayoritario.
Entre tres y cinco años, el testamento prevé ceder al mismo comprador entre el 30 % y el 54.9 % del capital de la compañía. Como opción alternativa, la firma podría salir a Bolsa en un máximo de ocho años, con la Fundación Giorgio Armani manteniendo al menos un 30.1 % de control.
Durante décadas, Armani logró conservar el control total de su empresa, resistiéndose a venderla o a cotizar en bolsa, un contraste frente a otras casas históricas italianas y francesas. El diseñador redactó dos testamentos: el primero el 15 de marzo de 2025 y un segundo días después, que amplía las disposiciones del primero.
La Fundación Giorgio Armani, creada para preservar su legado, se convierte en el instrumento clave para esta transición. Recibe el 100 % de las acciones: propiedad plena del 9.9 % (equivalente al 30 % de los derechos de voto) y nuda propiedad del 90 % restante.
Los derechos de voto restantes se reparten entre Pantaleo Dell'Orco, mano derecha de Armani, y sus dos sobrinos.
EssilorLuxottica ya reaccionó públicamente: su portavoz afirmó que evaluarán "con atención" la propuesta y celebró estar "orgullosos de la confianza que el señor Armani ha querido depositar" en su grupo y dirección.
El diseñador, sin hijos, dispuso libremente de un patrimonio estimado en 12,000 millones de euros, incluyendo propiedades, obras de arte, yates, participación en EssilorLuxottica y en el club Olimpia Milano, además del 99.9 % de su empresa.
Armani también dejó el 75 % de L'Immobiliare Srl a su hermana y sobrinos, mientras que el usufructo será para Dell'Orco.