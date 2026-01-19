Las claves de Valentino: El genio que vistió a Jackie Kennedy y creó un imperio

A los 14 años ingresa en la Escuela de Arte del Figurín, de Milán. Con 17 años se traslada a París, donde completa su formación y donde consiguió una beca de la Cámara Sindical de la Alta Costura Parisina que le permitió trabajar como figurinista en los talleres de uno de los cinco grandes de la Alta Costura de entonces, Jean Desses, antes de establecerse con Guy Laroche.