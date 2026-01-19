  1. Inicio
De Diana de Gales a Anne Hathaway: Las musas que inspiraron a Valentino

La princesa Diana, Jackie Kennedy, la reina Máxima de Holanda, Julia Roberts, Anne Hathaway y Zendaya, entre las famosas que se convirtieron en embajadoras del diseñador italiano

  • Actualizado: 19 de enero de 2026 a las 15:48
De Diana de Gales a Anne Hathaway: Las musas que inspiraron a Valentino
1 de 14

La actriz Anne Hathaway, a la que consideraba tan cercana, que incluso llegó a llamarla “hija”, es una de las grandes musas del diseñador italiano Valentino. Ella ha modelado varios de sus vestidos más icónicos.

 Foto: Internet
De Diana de Gales a Anne Hathaway: Las musas que inspiraron a Valentino
2 de 14

En 2024, la actriz Anne Hathaway publicó esta imagen con un mensaje en su Instagram: "Feliz cumpleaños al eterno Emperador a quien también tengo la suerte de llamar uno de mis más queridos amigos".

 Foto: Instagram
De Diana de Gales a Anne Hathaway: Las musas que inspiraron a Valentino
3 de 14

La princesa Diana de Gales con un icónico vestido del diseñador italiano Valentino en 1993. Fueron grandes amigos. La imagen de Lady Di contribuyó a que su marca fuese conocida.

 Foto: Internet
De Diana de Gales a Anne Hathaway: Las musas que inspiraron a Valentino
4 de 14

El diseñador (izquierda) con la princesa Diana de Gales, una de las embajadoras que le ayudaron a Valentino a que su Maison tuviese repercusión internacional.

Foto: Internet
De Diana de Gales a Anne Hathaway: Las musas que inspiraron a Valentino
5 de 14

Valentino era amigo íntimo de Jackie Kennedy, según expertos ella fue su mejor embajadora. Desde su vestido de novia para su boda con Aristóteles Onassis en 1968 hasta sus atuendos para la MET Gala, entre los diseños que lució del modisto.

 Foto: Internet
De Diana de Gales a Anne Hathaway: Las musas que inspiraron a Valentino
6 de 14

Este es el icónico vestido de satén verde de Valentino que la entonces primera dama Jacqueline Kennedy vistió durante su visita a Camboya en 1967.

 Foto: Internet
De Diana de Gales a Anne Hathaway: Las musas que inspiraron a Valentino
7 de 14

La princesa Magdalena de Suecia junto al diseñador italiano. No es la única integrante de la realeza europea en la lista de Valentino, también están la reina Máxima de Holanda y Mette-Marit de Noruega.

 Foto: Internet
De Diana de Gales a Anne Hathaway: Las musas que inspiraron a Valentino
8 de 14

La princesa Madalena de Suecia el día de su boda en 2013 ataviada con un vestido de novia diseñado por Valentino Garavani.

 Foto: Internet
De Diana de Gales a Anne Hathaway: Las musas que inspiraron a Valentino
9 de 14

La reina Máxima de Holanda es una de las musas del modisto. Este diseño de Alta Costura de Valentino, un modelo de gasa y estampado de flores que pertenece a la colección de 2006, forma parte de su armario.

 Foto: Internet
De Diana de Gales a Anne Hathaway: Las musas que inspiraron a Valentino
10 de 14

La reina Máxima junto a su esposo el rey Guillermo, con un vestido de capa rojo pasión firmado por Valentino. El mítico modisto italiano también confeccionó su traje de novia.

 Foto: Innternet
De Diana de Gales a Anne Hathaway: Las musas que inspiraron a Valentino
11 de 14

La actriz Julia Roberts eligió un diseño de la casa Valentino para recibir el Oscar por su papel en "Erin Broncovich" en 2001. "Me lo probé por primera vez el sábado y los Oscar eran el domingo", dijo.

 Foto: Instagram
De Diana de Gales a Anne Hathaway: Las musas que inspiraron a Valentino
12 de 14

La actriz Zendaya se convirtió en 2020 en la imagen de la marca Valentino. La ganadora del Emmy por su actuación en la exitosa serie dramática de HBO Euphoria, dijo estar muy honrada.

 Foto: Internet
De Diana de Gales a Anne Hathaway: Las musas que inspiraron a Valentino
13 de 14

“Estoy muy emocionada de comenzar esta increíble colaboración”, dijo Zendaya en una entrevista. En la lista de famosas que han sido musas del diseñador figuran Sophia Loren, Gwynet Paltrow y Lady Gaga, entre otras.

 Foto: Internet
De Diana de Gales a Anne Hathaway: Las musas que inspiraron a Valentino
14 de 14

Isabel Preysler, madre de Enrique Iglesias, mejor conocida como 'reina de corazones', acaparó las portadas de revistas españolas en los 80 y 90 gracias a su estilo. Es una de las musas del diseñador italiano.

 Foto: Instagram
