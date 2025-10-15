Expareja de la cantante Sia quiere $200,000 mensuales de manutención

Bernard, de 47 años, es oncólogo radioterápico, pero dejó de ejercer cuando se casó con la artista, de 49, en 2023, y desde entonces los gastos de la familia ascendieron a 400 mil dólares mensuales.

Los Ángeles, Estados Unidos.- Dan Bernard, exesposo de Sia , no está dispuesto a renunciar a la vida de lujos que tuvo mientras estuvo casado con la cantante .

El hombre ahora exige que la australiana, que alegó "diferencias irreconciliables" al solicitar el divorcio, le pague una manutención que asciende a 250,856 dólares mensuales, y además de esto también ha solicitado 300,000 dólares en concepto de honorarios legales, y 200,000 dólares más para gastos de contabilidad, reveló la revista People.

En el documento al que tuvo acceso la publicación, Dan Bernard alega que estas son solicitudes necesarias, puesto que él dependía económicamente de la cantante, quien era la principal fuente de ingresos en la relación.

El oncólogo radioterápico dejó de ejercer su profesión, y en lugar de esto abrió con su expareja una clínica bajo el nombre de Modern Medicine, financiada con dinero de Sia, quien dejó de inyectarle capital cuando decidió separarse de él.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En vista de que su licencia médica expiró, no percibe un ingreso, y desde marzo ha dejado de recibir un salario por su participación en la clínica.

Bernard señala en el documento que renovar su licencia médica le llevará años de formación y exámenes rigurosos.

Al momento de separarse la cantante le pagó un hotel desde marzo a julio, luego se pasó a vivir a una vivienda por la que pagó 100,000 dólares por el alquiler de un año, y exige que Sia le haga el reembolso de este dinero.

La cantante, que tiene un hijo en común con el médico, Somersault Wonder Bernard, de un año, no ha respondido a las demandas de su expareja.