Jennifer López afirma que sus exparejas fueron "incapaces" de amarla de verdad

En una aparición previa en CBS Sunday Morning, López reconoció que su papel en Kiss of the Spider Woman la ayudó a salir de un periodo complicado. “Fue lo mejor y lo peor al mismo tiempo. En el set era feliz, pero en casa las cosas no iban bien. Sin embargo, me transformó, me hizo crecer, me hizo más consciente. Soy otra persona ahora”, afirmó.