Jennifer López afirma que sus exparejas fueron "incapaces" de amarla de verdad

Jennifer López confesó que ninguno de sus matrimonios le dio amor verdadero, tildando a su exparejas de "incapaces". Esto fue todo lo que dijo

  • 15 de octubre de 2025 a las 16:28
1 de 10

En una entrevista con Howard Stern, Jennifer López reflexionó sobre sus antiguos matrimonios y el aprendizaje que extrajo de cada ruptura.

 Foto: Instagram | @jlo
2 de 10

Al ser cuestionada sobre si alguna vez ha sido verdaderamente amada la artista respondió sin titubeos: "No".

 Foto: Instagram | @jlo
3 de 10

La cantante explicó que su conclusión responde a la incapacidad emocional de sus exparejas y no a una falta de afecto hacia sí misma.

 Foto: Instagram | @jlo
4 de 10

“No es que yo no sea querible, es que ellos no son capaces... No lo tienen dentro. Me dieron lo que podían. Me dieron todo: los anillos, las casas, los matrimonios, todo”, expresó con franqueza.

 Foto: Shutterstock
5 de 10

Tras su reciente divorcio de Ben Affleck, que se concretó en enero luego de menos de tres años de matrimonio, López confesó que aquel cierre marcó un punto de inflexión. “Cuando me divorcié esta última vez, fue lo mejor que me pudo haber pasado”, dijo.

 Foto: Instagram | @jlo
6 de 10

Durante esa etapa, la intérprete de On the Floor buscó ayuda profesional para entender sus patrones emocionales.

 Foto: Instagram | @jlo
7 de 10

“Tuve un coach espiritual, un terapeuta individual, uno de pareja, incluso un coach para entender la adicción. Tenía de todo. Dije: ‘Voy a descifrar esto, aunque me cueste la vida’”, relató.

 Foto: Instagram | @jlo
8 de 10

Ese proceso la condujo a una conclusión que hoy considera esencial: “El núcleo del problema eres tú, no los demás”.

 Foto: Instagram | @jlo
9 de 10

En una aparición previa en CBS Sunday Morning, López reconoció que su papel en Kiss of the Spider Woman la ayudó a salir de un periodo complicado. “Fue lo mejor y lo peor al mismo tiempo. En el set era feliz, pero en casa las cosas no iban bien. Sin embargo, me transformó, me hizo crecer, me hizo más consciente. Soy otra persona ahora”, afirmó.

 Foto: Instagram | @jlo
10 de 10

Antes de su matrimonio con Affleck, la artista se había casado tres veces: con Ojani Noa en 1997, con el bailarín Cris Judd en 2001 y con el cantante Marc Anthony en 2004, con quien tuvo a los mellizos Max y Emme.

Foto: Instagram | @jlo
