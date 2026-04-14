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El éxito de Enanitos Verdes que supera las mil millones de reproducciones en Spotify

Enanitos Verdes vive un momento agridulce tras el fallecimiento de Felipe Staiti, mientras su éxito Lamento boliviano supera los mil millones de reproducciones en Spotify

  • Actualizado: 14 de abril de 2026 a las 11:03
El éxito de Enanitos Verdes que supera las mil millones de reproducciones en Spotify

Con éxitos como La muralla verde, Te vi en un tren y el propio “Lamento boliviano”, la banda deja un legado clave en la historia del rock latino.

 Foto: Instagram/Felipe Staiti.

Mendoza, Argentina.- La banda argentina Enanitos Verdes vuelve a ocupar titulares, esta vez marcada por el contraste entre el éxito y la pérdida. Su icónica canción Lamento boliviano alcanzó recientemente el exclusivo “Billion Club” de Spotify al superar los mil millones de reproducciones, reafirmando su vigencia en el rock en español a nivel global.

Felipe Staiti, guitarrista, vocalista y miembro fundador de la agrupación, murió a los 64 años tras permanecer hospitalizado en Mendoza por complicaciones de salud derivadas de una fiebre persistente. Su partida se produce en un momento de renovado reconocimiento para la banda.

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"Lamento boliviano" (1996)

Staiti había asumido como vocalista desde 2022, tras la muerte de Marciano Cantero, histórico líder del grupo. Desde entonces, lideró el regreso a los escenarios y participó en recientes presentaciones internacionales, incluyendo festivales en México y Centroamérica, pese a presentar síntomas de salud durante las últimas actuaciones.

Con éxitos como La muralla verde, Te vi en un tren y el propio “Lamento boliviano”, la banda deja un legado clave en la historia del rock latino.

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Otros éxitos sonados de Enanitos Verdes

"Muralla verde" (1986)

"Mi primer día sin ti"

"Eterna soledad"

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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