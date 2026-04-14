El éxito de Enanitos Verdes que supera las mil millones de reproducciones en Spotify

Mendoza, Argentina.- La banda argentina Enanitos Verdes vuelve a ocupar titulares, esta vez marcada por el contraste entre el éxito y la pérdida. Su icónica canción Lamento boliviano alcanzó recientemente el exclusivo “Billion Club” de Spotify al superar los mil millones de reproducciones, reafirmando su vigencia en el rock en español a nivel global.

Felipe Staiti, guitarrista, vocalista y miembro fundador de la agrupación, murió a los 64 años tras permanecer hospitalizado en Mendoza por complicaciones de salud derivadas de una fiebre persistente. Su partida se produce en un momento de renovado reconocimiento para la banda.