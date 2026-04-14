La mexicana Danna publica Lucid Dreams y explora su faceta más espiritual

Madrid, España.- La cantante mexicana Danna publicó este martes su nuevo trabajo, Lucid Dreams, un miniálbum compuesto por cinco canciones en las que aborda su faceta más espiritual y que, según afirma en declaraciones a EFE, le ha servido para profundizar en su propio concepto como persona y mejorar su experiencia artística.

'Lucid Dreams' es la primera de tres partes del álbum conceptual 'Visions', que se lanzará a lo largo de este año y que "ha sido un sueño hecho realidad", dice la cantante, de 30 años, en una entrevista desde la capital española, donde se encuentra trabajando en nuevas colaboraciones que forman parte de los próximos EP.

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La artista confirma que una de ellas será con su compatriota Belinda, junto a la que subió en días recientes imágenes y vídeos transitando las calles de Madrid, desatando las especulaciones. "Estamos planeando nuestra colaboración", dice al respecto. "Se vienen cositas, y supercontenta de poder trabajar juntas y de conectar, y de pasar unos diitas por Madrid", ríe. "Hemos estado en el estudio trabajando mientras ella está rodando 'Carlota' y tuvimos la oportunidad de coincidir acá, y me encanta. Me encanta compartir con una compatriota y con una compañera y colega de tantos años en esta industria, un proyecto tan 'cool' que estamos preparando para todos, para todas, para todes. Y es lo único que voy a decir", añade la cantante.

Por el momento, la de Ciudad de México está inmersa en promocionar su nuevo trabajo, que nació de la fascinación que le produjo el cuadro 'The Astral Body' (2019), del estadounidense Mark Rogers, que plasma el alma de un joven saliendo de su cuerpo mientras duerme y que sintió que conectaba con sueños lúcidos que estaba teniendo. "Empecé a interesarme y a investigar mucho más acerca del subconsciente y de este lugar adonde vamos cuando dormimos", explica Danna, que exploró cómo crear y plasmar esas atmósferas en canciones que representaran ese mundo onírico de posibilidades infinitas. "Fue un poco loco", cuenta la artista. A los pocos días de contemplar el cuadro, tras cuatro noches, visualizó los cimientos del proyecto y escribió la primera canción, 'Out of My Body', "describiendo y escribiendo sobre esta energía con la que soñé en mi sueño lúcido" y permitiéndose explotar nuevos estilos y sonidos. Para la mexicana, el haber profundizado en este lugar "tan íntimo" y compartirlo con su 'fandom', los 'dreamers' (soñadores), le abre "la oportunidad de conectar también un poquito más" con ellos. 'Lucid Dreams' explora "una parte más espiritual de mí que tal vez la gente no conoce y que mis fans saben de mí, pero la estoy explorando muchísimo más en profundidad en esta etapa", explica.