Medidas, infracciones y sanciones: así es la ley contra la violencia en los estadios

A continuación le explicamos los puntos más importantes que establece la ley contra la violencia en los estadios e instalaciones deportivas aprobada por el Congreso Nacional en 2015.
Bajo el nombre oficial de "Ley especial para la seguridad y la prevención de la violencia e intolerancia en los estadios de fútbol e instalaciones deportivas", esta normativa jurídica ha vuelto a entrar en escena después de los actos violentos registrados en las afueras del Estadio Nacional previo al clásico entre Motagua y Olimpia.
Esta ley tiene como fin primordial garantizar la seguridad y el orden durante la realización de eventos deportivos y a su vez establece las medidas que deben llevar a cabo las autoridades y las sanciones en caso de registrarse actos violentos.
Entre las medidas que establece la ley para prevenir actos de violencia en los estadios está el "control irrestricto" al ingreso del personal autorizado a los estadios de fútbol, al igual que fijar limitantes a la venta y consumo de bebidas alcohólicas.
Los estadios o recintos deportivos deben de contar con un sistema de comunicación eficaz para poder transmitirle al público los mensajes que sean necesarios.
En cuanto a las barras y aficionados, la ley señala que el club organizador deberá de delimitar espacios dentro de los estadios para ubicar de forma separada a los grupos de hinchas y establecer por hora y portón el acceso al público para evitar enfrentamientos y otras incidencias.
Del mismo modo, las autoridades deberán de hacer controles de seguridad para evitar que los aficionados ingresen objetos prohibidos o armas a los recintos deportivos por medio de registros especiales.
A su vez, se instruye a los clubes implementar equipos de cámaras en las inmediaciones de los estadios para grabar a los espectadores y demás personas que se encuentren en el evento y la colocación de arcos de seguridad o detectores de metales.
La normativa jurídica también establece que las barras organizadas deberán de elaborar un censo de sus integrantes para facilitarle a las autoridades información acerca de ellos, al igual que sus desplazamientos en grupo, medios de transporte y las localidades donde se van a ubicar.
Otra medida relevante que establece la ley, es que le da a los clubes organizadores la potestad de solicitar que un partido sea declarado de alto riesgo. Los equipos deben de hacer esto con 48 horas de antelación a que se lleve a cabo el encuentro para que las fuerzas de seguridad refuercen sus medidas.
Un partido de fútbol en Honduras es considerado de alto riesgo si hay grupos organizados que hayan protagonizado actos de violencia, si existen llamados a la violencia en medios de difusión o si existen evidencias de que van a asistir grupos de aficionados radicales.
Entre las sanciones y castigos contemplados por la ley en caso de que haya conducta violenta por parte de los aficionados o incumplimiento de las medidas de los organizadores existen multas económicas hasta la expulsión de los estadios de fútbol por un periodo de tiempo que puede llegar a los cinco años.
Las personas que cometan infracciones que vayan en contra de la ley antiviolencia en los estadios pueden ser castigados con una multa de hasta tres salarios mínimos, la prohibición del acceso a estadios de fútbol por un periodo de hasta cinco años o la realización de trabajo comunitario.
En cuanto a los organizadores de eventos, entre ellos los clubes, las sanciones más graves que establece la ley son multas de 50 a 100 salarios mínimos, la inhabilitación para promover, organizar y ejecutar espectáculos deportivos por hasta dos años y el cierre temporal de un recinto deportivo por hasta un año en el caso de existir faltas graves.
Pero los jugadores de fútbol no están exentos de esta ley. En caso de que un deportista haga un gesto que incite a la violencia podría ser sancionado según lo que estipula este reglamento.