Ethan Hawke dijo que los artistas tienen la libertad de estar a favor o en contra de algo

Berlín, Alemania.- Ethan Hawke se mostró este martes en la Berlinale sorprendido por la animosidad contra los artistas por pronunciarse políticamente y, aunque dijo que todo el mundo tiene derecho a estar o no de acuerdo con algo, aseguró que él está "totalmente a favor" de "cualquier cosa que combata el fascismo".

En una rueda de prensa para presentar el filme The Weight, que se presentó fuera de competición en el festival berlinés, Hawke se ganó a la prensa con sus respuestas, aunque no quiso comentar temas políticos concretos.

KM29344068

Tras ser preguntado por la polémica de esta edición en la Berlinale por la falta de críticas por parte de algunos cineastas y del propio festival a la situación en Gaza, el actor primero bromeó. "El último lugar donde probablemente quieran buscar consejo espiritual es en un grupo de artistas borrachos y con 'jet lag' hablando de su película", dijo provocando las risas del público. Pero los periodistas insistieron y uno de ellos le preguntó por la reciente carta pública de más de 80 nombres del cine -entre ellos Javier Bardem , Tilda Swinton o Fernand Meirelles- que critica el silencio de la Berlinale sobre Gaza. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE No quiso contestar sobre ese texto en concreto porque no lo conocía, pero aseguró que la última vez que habló públicamente sobre Gaza, le sorprendió mucho "la animosidad" que encontró.

"El derecho a disentir"

"La gente dice: 'Los actores no deberían hablar de política' y cosas así. Y realmente creo que la respuesta es la contraria: que todos deberíamos hacerlo, que todo el mundo debe de tener el derecho de disentir", afirmó. Y aunque apuntó que los artistas no son las grandes personalidades que luchan para establecer la paz, "todos somos ciudadanos del mundo y todos importamos, todos tenemos voz y todos somos bienvenidos a discrepar". Lo importante, agregó, es "asegurarnos de que los niños y los jóvenes tendrán un buen mundo y hacer lo que podamos para contribuir".

El poder del cine para influir