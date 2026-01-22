¿Quién es Wagner Moura, el favorito para ganar el Oscar a Mejor actor?

La industria del cine internacional mantiene la atención en los nombres que aspiran a la próxima entrega de los Premios Oscar. Entre ellos figura el brasileño Wagner Moura, quien desde ya se perfila como favorito por su trayectoria sostenida y su reconocimiento crítico en esta temporada de premios.
Wagner Maniçoba de Moura nació el 27 de junio de 1976 en Salvador de Bahía, Brasil, y creció en Rodelas, una pequeña localidad del interior de Bahía.
Hijo de un militar, su infancia estuvo marcada por la disciplina familiar y un fuerte vínculo con sus raíces nordestinas, elementos que más tarde se reflejarían en su trabajo artístico.
Tras iniciar estudios en periodismo en la Universidad Federal de Bahía, Moura se inclinó hacia la actuación, completando su formación en la Escola de Arte Dramática de São Paulo. Su debut en producciones locales de teatro sentó las bases para su incursión en el cine brasileño.
Su proyección internacional comenzó con la película Carandiru en 2003, donde interpretó a un preso con una intensidad que le valió reconocimiento crítico.
El papel que consolidó su fama fue el del capitán Nascimento en la saga Tropa de Elite (2007-2014), dirigida por José Padilha. La interpretación de Moura retrató la complejidad de la violencia urbana y le otorgó premios en el Festival de Gramado, además de visibilidad global.
En 2015, su papel de Pablo Escobar en la serie "Narcos" de Netflix lo posicionó en Hollywood, donde recibió una nominación a los Globos de Oro en 2016.
Moura equilibró carisma y brutalidad en la construcción de un personaje que se convirtió en referente de la narrativa narco en televisión.
Además de actuar, Moura ha dirigido cortometrajes como A Dona do Pedaço y lidera la banda The Mutilators, mostrando su versatilidad artística.
Ha expresado públicamente su compromiso social, apoyando causas indígenas y acciones contra la deforestación en Brasil.
En 2026, se convirtió en el primer actor masculino brasileño en ganar el Globo de Oro a Mejor actor en drama, y ahora compite por el Oscar en la misma categoría, enfrentándose a pesos pesados como Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke y Michael B. Jordan.
La ceremonia de los Premios de la Academia definirá quién se lleva la estatuilla el próximo 15 de marzo.