'Sirat’ y ‘The Secret Agent’, nominadas a mejor película internacional

Los Ángeles, Estados Unidos.- La brasileña 'The Secret Agent', de Kleber Mendonça Filho, y la española 'Sirat', de Oliver Laxe, competirán por el Óscar a mejor película internacional con 'It was just an Accident', del iraní Jafar Panahi (Francia); 'The Voice of Hind Rajab', de Kaouther Ben Hania (Túnez) y 'Sentimental Value', de Joachim Trier (Noruega).

'Sirat' optará además al Óscar a mejor sonido (para Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas), mientras que 'El agente secreto' cuenta con otras tres nominaciones, a mejor actor principal (Wagner Moura), mejor casting y mejor película.

Por su parte, el brasileño Wagner Moura (‘The Secret Agent’) competirá por el Óscar a mejor actor junto a Timothée Chalamet (‘Marty Supreme’), Leonardo DiCaprio (‘One Battle After Another’), Ethan Hawke (‘Blue Moon’) y Michael B. Jordan (‘Sinners’), anunció este jueves la Academia de cine de Hollywood.

Moura, que alcanzó la fama mundial tras encarnar al icónico narcotraficante Pablo Escobar en la serie de Netflix 'Narcos', continúa con su paso exitoso por la temporada de premios tras haberse hecho con su primer Globo de Oro a mejor actor de drama.