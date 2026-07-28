El último audio de Mauro a Aylín Mujica sale a la luz

Ciudad de México, México.- Se dio a conocer el último mensaje de voz que Mauro, hijo de la actriz Aylín Mujica, le envió a su madre antes de fallecer. La grabación salió a la luz mientras la actriz cubana continúa su participación en la nueva temporada de 'Top Chef VIP', que se graba en Colombia.

El programa 'La Mesa Caliente' fue el encargado de difundir el audio. La conductora Verónica Bastos explicó que la publicación buscaba responder a las críticas que ha recibido Mujica por haber viajado mientras su hijo atravesaba un cuadro de salud delicado en otro país. Según relató, el mensaje permite entender por qué la actriz mantenía la calma sobre el estado de su hijo.



En la grabación, Mauro le contaba a su madre que le habían realizado radiografías que confirmaron un cuadro de neumonía, y que tras tomar los antibióticos y el jarabe indicados, la tos había desaparecido. El joven cerraba el mensaje asegurándole que ya no sentía malestar y que "ya estoy bien".