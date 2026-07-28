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El último audio de Mauro a Aylín Mujica sale a la luz

Un programa de televisión difundió el audio que Mauro, hijo de la actriz Aylín Mujica, le envió a su madre antes de morir en Colombia

  • Actualizado: 28 de julio de 2026 a las 12:15
El último audio de Mauro a Aylín Mujica sale a la luz

La presentadora Verónica Bastos reveló en 'La Mesa Caliente' el último mensaje de voz que Mauro le dejó a Aylín Mujica.

 Foto: Instagram

Ciudad de México, México.- Se dio a conocer el último mensaje de voz que Mauro, hijo de la actriz Aylín Mujica, le envió a su madre antes de fallecer. La grabación salió a la luz mientras la actriz cubana continúa su participación en la nueva temporada de 'Top Chef VIP', que se graba en Colombia.

El último audio de Mauro a Aylín Mujica sale a la luz
(Foto: Instagram)

El programa 'La Mesa Caliente' fue el encargado de difundir el audio. La conductora Verónica Bastos explicó que la publicación buscaba responder a las críticas que ha recibido Mujica por haber viajado mientras su hijo atravesaba un cuadro de salud delicado en otro país. Según relató, el mensaje permite entender por qué la actriz mantenía la calma sobre el estado de su hijo.


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En la grabación, Mauro le contaba a su madre que le habían realizado radiografías que confirmaron un cuadro de neumonía, y que tras tomar los antibióticos y el jarabe indicados, la tos había desaparecido. El joven cerraba el mensaje asegurándole que ya no sentía malestar y que "ya estoy bien".

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Bastos también pidió respeto hacia la actriz por la manera en que enfrenta su duelo, y cuestionó los señalamientos que ha recibido en redes sociales. Por su parte, la también conductora Karla Monroig señaló que, pese a la tranquilidad que transmite el audio, Mujica había manifestado antes del viaje una intuición sobre no querer que su hijo se fuera.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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