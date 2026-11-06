El regreso de Chichí Peralta: así será Endorfina, su álbum más ambicioso tras años de silencio

Los Ángeles, Estados Unidos.- El cantante y compositor dominicano Chichí Peralta prepara para comienzos de 2027 el lanzamiento de su nuevo álbum completo, titulado 'Endorfina', compuesto por 16 temas y del que ya presentó dos sencillos en 2024 y 2025. "Eso viene, si Dios quiere, comenzando el año. Comenzando el año estamos sacando ese álbum, que es el álbum en el que yo más he trabajado, en el que hay unas fusiones increíblemente certeras", dice el artista en una entrevista con EFE.

Instagram

El artista reconoce que "un álbum completo hace ratito que no tiramos (...) pero tenemos ahora un álbum que tiene 16 canciones, del cual ya hemos lanzado dos sencillos, uno se llama 'El Meneíto' (2024), y otro se llama 'El Cofrecito' (2025)".



"Me quedan 14 tiros", dice en referencia a las otras canciones que harán parte del álbum 'Endorfina', en las cuales ha trabajado en los últimos tiempos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Chichí Peralta, que alcanzó fama mundial en 1997 con éxitos como 'Amor narcótico', 'La ciguapa' o 'Procura', y ganó en 2001 un Grammy Latino a mejor álbum de merengue con 'De vuelta al barrio', señala que en 'Endorfina' "hay mucho tipo de ritmos y de sentimientos". "'El Meneíto' está dedicado a mi hijo porque de pequeño se movía demasiado", dice sobre esta canción, que define como "muy alegre" y que grabó con unos músicos amigos de Senegal.