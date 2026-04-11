De Chyno y Nacho a Nodal, Mon Laferte y más: los estrenos musicales de la semana

Miami, Estados Unidos.- Un nuevo álbum del dúo venezolano Chyno y Nacho, el último disco del colombiano Manuel Turizo y los sencillos del mexicano Christian Nodal, la chilenomexicana Mon Laferte y el salsero Grupo Niche son algunos de los estrenos de música latina destacados esta semana.

Además, la mexicana Majo Aguilar estrenó un tema en el que explora el fin de una relación idealizada, la puertorriqueña Kany García y el dominicano Juan Luis Guerra lanzaron una colaboración y la hija de Carlos Vives, Lucy Vives, volvió cuatro años después con la publicación de 'Mascacielo'.

El dúo venezolano Chyno y Nacho presentó su nuevo álbum 'Radio Venezuela', un proyecto ideado por Nacho Mendoza junto con su sobrino Ignacio 'Happy' Mendoza, que reúne a una amplia representación de artistas venezolanos de distintas generaciones y estilos y toma como eje simbólico a la radio como vínculo con el país.

El cantante colombiano Manuel Turizo lanzó su quinto álbum de estudio 'Apambichao', compuesto por quince canciones que hablan del amor y el ímpetu de vivir, y que rinde tributo a Colombia a través de los ritmos musicales del país y sus tradiciones. Incluye el sencillo homónimo con su compatriota Maluma.

Los salseros colombianos de Grupo Niche presentaron 'Realida-Es', que propone una mirada crítica sobre las verdades que muchas veces se dan por sentadas y sobre las realidades que la sociedad construye alrededor de la fe, la amistad y la competencia como forma de vida.