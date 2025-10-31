Top 10 estrenos musicales del fin de semana: La vulnerabilidad de Tiago PZK y novedades regionales

La cantautora puertorriqueña GALE publicó 'Lo que puede pasar', su segundo álbum de estudio que, a través de trece canciones, explora el fin de un amor, los nuevos comienzos y la nostalgia de las primeras veces, y que cuenta con la participación de la estrella venezolana Danny Ocean en el tema 'Pa' qué te quedas' y del español Abraham Mateo en 'No quería quererte'.