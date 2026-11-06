"La bola negra" roza los 500 cines tras pisar los talones a "Parásitos"

Los Ángeles, Estados Unidos.- El éxito de "La bola negra" en Norteamérica -Estados Unidos y Canadá- continúa imparable y este fin de semana se podrá ver en 465 salas de cine, según avanza en exclusiva el medio especializado The Hollywood Reporter. 'La bola negra' se estrenó el pasado 16 de octubre en tan solo 4 salas en la región, la siguiente semana subió a 9 y el pasado fin de semana llegó a 38. Este fin de semana se espera que se pueda ver en 465 salas distribuidas entre 200 y 300 localizaciones.

El filme de Los Javis, el dúo formado por Javier Calvo y Javier Ambrossi, está convenciendo al público y a la crítica norteamericana -tiene un 86% Rotten Tomatoes-. Entre sus seguidores cuenta con personalidades como Madonna, que recientemente animó a sus seguidores en Instagram a ver la película: "¡¡¡Vayan a ver esta película!!! Es una experiencia transformadora". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El éxito de 'La Bola Negra' se extiende entre crítica y público y algunos medios la han llegado a considerar una firme candidata a los Óscars en varias categorías y no solo en película extranjera.