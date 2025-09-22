Disparan contra casa usada en video de Bad Bunny en medio de millonaria demanda

Humacao, Puerto Rico.- La Policía de Puerto Rico reportó que la noche del domingo desconocidos dispararon contra una residencia conocida como “La Casita”, ubicada en el barrio Río Abajo de Humacao, donde se filmaron escenas del video Debí Tirar Más Fotos del cantante Bad Bunny. El propietario de la vivienda, Román Carrasco Delgado, de 84 años, denunció que personas a bordo de un vehículo pasaron frente a su casa gritando insultos y realizando tres detonaciones. En la escena se encontraron casquillos de pistola calibre 9 mm, aunque no se registraron heridos ni daños materiales.

Minutos después, se produjo un segundo incidente en la carretera PR-3, donde también se lanzaron ofensas verbales y se mencionó el nombre de un artista urbano. Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) acudieron al lugar para levantar la evidencia balística y recopilar fotografías como parte de las investigaciones. El hecho ocurre en medio de un proceso judicial iniciado por Carrasco Delgado contra Bad Bunny, así como contra las empresas Rimas Entertainment, Move Concerts y A1 Productions. La demanda, que asciende a 6 millones de dólares, alega daños emocionales, angustias mentales y gastos judiciales. El abogado del octogenario, Juan R. Dávila, sostiene que su cliente firmó contratos en blanco sin conocer su contenido debido a que no sabe leer ni escribir. Según la acusación, la firma de Carrasco habría sido transferida digitalmente a dos contratos distintos, lo que se considera un acto fraudulento.