Los directores que van por el León de Oro en el Festival de Venecia

Pero la terna también contará con una triada hispana, compuesta por las respectivas películas de Almodóvar y Larraín, ambos viejos conocidos del certamen, y de Ortega, que debuta en su competición.

El realizador español presentará su primer largometraje en inglés, The Room Next Door, una historia de amistad y dolor basada en la novela de Sigrid Nunez What Are You Going Through y protagonizada por Julianne Moore y Tilda Swinton.