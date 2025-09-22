"Demon Slayer: Castillo infinito”: las 5 películas de anime más taquilleras de la historia

Tegucigalpa, Honduras.- El más reciente estreno de Kimetsu no Yaiba continúa arrasando en taquilla: sí, hablamos de "Demon Slayer: Castillo infinito".

La cinta no solo ha conquistado la pantalla grande con su espectacular animación y la intensidad de su historia, sino que también acaba de consagrarse como la película de anime más taquillera de todos los tiempos, al superar la marca de los 555 millones de dólares en recaudación global. Este logro le permite dejar atrás a dos gigantes históricos: Mugen Train y Spirited Away.

A continuación, un repaso de las cinco películas de anime más taquilleras hasta la fecha: "Demon Slayer: Castillo infinito" (2025). Con 555 millones de dólares en taquilla mundial, es oficialmente la número uno en la historia del anime en cine.

Demon Slayer: Mugen Train (2020). Alcanzó los 507 millones de dólares, convirtiéndose en un fenómeno cultural durante la pandemia y en la cinta japonesa más taquillera en su país de origen. Spirited Away (2001). La obra maestra de Hayao Miyazaki recaudó 395 millones de dólares, manteniendo por casi dos décadas el título de la más exitosa hasta la llegada de Demon Slayer. Your Name (2016). El romance fantástico de Makoto Shinkai conquistó el mundo con 380 millones de dólares, convirtiéndose en la película más taquillera de su estudio (CoMix Wave Films). Howl’s Moving Castle (2004). Otra joya de Miyazaki que alcanzó 236 millones de dólares, consolidando la fuerza del Studio Ghibli en el cine internacional.

