Demi Lovato se compromete con Jordan Lutes

“Todavía estoy sin palabras; anoche fue la mejor noche de mi vida y no puedo creer que pueda casarme con el amor de mi vida Jordan Lutes”, escribió Lobato en su cuenta de Instagram junto a dos fotografías en la que luce muy feliz con Lutes.

“Mi amor, estoy más que emocionada por casarme contigo. Cada día que he pasado contigo ha sido un sueño hecho realidad y no puedo esperar para amarte y apreciarte por siempre. Por el resto de nuestras vidas. Te amo bebé”, finalizó la publicación.

“Ayer le pedí a mi mejor amiga que se casara conmigo y me dijo que sí. No puedo imaginar mi vida sin ti y gracias a Dios ahora nunca tendré que hacerlo. Me siento como el hombre vivo más afortunado ahora mismo. Estoy tan enamorado de ti Demi Lovato”, escribió.