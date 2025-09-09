  1. Inicio
De Suffolk a Nashville: Ed Sheeran cambia de vida y se traslada a Estados Unidos

El cantante británico Ed Sheeran ha anunciado que trasladará su residencia permanente a Estados Unidos, coincidiendo con el lanzamiento de su nuevo disco Play este viernes

  • 09 de septiembre de 2025 a las 09:32
El artista de 34 años, que actualmente vive en Suffolk (Inglaterra), planea instalarse en Nashville durante su próxima gira, ciudad donde espera dar un giro a su carrera hacia la música country.

Londres, Inglaterra.- El cantante británico Ed Sheeran, que lanzará este viernes su nuevo disco, trasladará su residencia permanente a Estados Unidos debido a la gira que llevará a cabo en el país norteamericano, según anunció en una entrevista."Estoy a punto de mudarme a Estados Unidos.

Siento que soy la única persona que se muda a Estados Unidos. Voy de gira por allí un tiempo y tengo familia, así que no puedo ir y venir. Nos vamos a instalar allí", dijo el artista, de 34 años, en el podcast irlandés '2 Johnnies', publicado hoy.

Actualmente, Sheeran reside en el condado de Suffolk (sureste de Inglaterra) en una extensa propiedad llamada 'Sheeranville' que cuenta con una gran vivienda, un lago, una capilla e incluso un 'pub' en sus terrenos.

En el programa, conducido por los humoristas irlandeses John 'Smacks' McMahon y John 'B' O'Brien, también expresó su amor por el Ipswich Town FC, el equipo del que posee una participación del 1,4 % y del que llegó a ser patrocinador en sus camisetas.

"Fui a casi todos los partidos la temporada pasada. Creo que solo podré asistir a uno esta temporada", aseveró.Anteriormente, en el podcast 'Call me daddy' de la estadounidense Alex Cooper, Sheeran mostró su deseo de mudarse a Nashville (Tenessee), la que, confesó, es su ciudad favorita de Estados Unidos, para hacer "una transición a la música country". Este viernes, el cantante espera lanzar su último disco de estudio, titulado 'Play'.

