Sheeran revela que perdió temporalmente la vista por fumar marihuana con Snoop Dogg

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Ed Sheeran sorpendrió a los oyentes del podcast Needs a Friend del comediante Conan O’Brien al revelar que tuvo un encuentro con el icónico rapero, Snoop Dogg , en Australia, en donde recuerda haber fumado marihuana y se quedó temporalmente ciego .

En vista de que estaban teniendo una “buena conversación” y creando buenas memorias, el ganador del Grammy relata que Snoop le ofreció marihuana, a lo que él no pudo evitar aceptar.

Pese a este incidente, el cantante de 32 años aclara que no se considera realmente un gran fumador. “Yo no fumo, pero estaba en el camerino y ellos estaban fumando por fumar”, refiriéndose también a su amigo, el actor Russell Crowe.

Sin embargo, en definitiva fue una experiencia a la que Sheeran no está acostumbrado, pero que no lo decepcionó. “Estaría decepcionado si Snoop no estuviera drogado”.

Poder decir que alguien ha “fumado con Snoop Dogg” es un logro importante para Ed. Pese a tener estilos completamente diferentes, el cantautor británico tiene una relación estrecha de amistad con la estrella de Hollywood Russell Crowe.