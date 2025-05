De Cannes a la gloria de los Oscar: los títulos que marcarían la temporada 2026

No obstante, la que más ha sonado hasta ahora es Nouvelle Vague, de Richard Linklater. Este homenaje al cine francés —y particularmente a “Sin aliento” (1960)— ha conquistado al público del festival.

Filmada en elegante blanco y negro, con diálogos en francés y referencias al mismo Cannes, fue recibida con una ovación entusiasta. La cinta tiene muchas posibilidades de llevarse la Palma de Oro o algún otro reconocimiento importante, especialmente considerando que el jurado está presidido por la actriz francesa Juliette Binoche.

Otras que para la crítica también podrían hacerse un hueco son Die My Love con Jennifer Lawrence, Sound of Falling de Mascha Schilinski, Lucky Lu de Lloyd Lee Choi, Eleanor the Great de Scarlett Johansson, The Phoenecian Scheme de Wes Anderson y The History of Sound con Paul Mescal y Josh O’Connor. Aún faltan por verse Sentimental Value de Joachim Trier y The Young Mothers’ Home de los hermanos Dardenne.