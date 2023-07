Piqué se mostró muy abierto y sincero durante su comparecencia en el programa “El Larguero” conducido por el presentador español Manu Carreño, donde se refirió a su pasado, del cual forma parte la cantante barranquillera, y dejó claro que no se aferra a él.

“Es bestia, pero sí. Es una etapa de mi vida que ha pasado. Cuando tomas la decisión de irte, la tomas, y yo en esto soy muy frío”, aseguró el ex de Shakira.

Además agregó que pese a ser una de las mejores etapas de su vida, entendió que había que seguir adelante y solo guarda buenos recuerdos. “Mirar atrás sirve para bien poco. Me fue increíblemente bien, mucho mejor de lo que yo había esperado. Me siento súper orgulloso de todo lo que he vivido. Ni soñándolo hubiera salido tan bien. El hecho de haber hecho toda mi carrera o casi toda mi carrera en el club de mi vida y ganar todo lo que llegué a ganar”.