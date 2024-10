Daddy Yankee: El rey del reguetón narra el ascenso de un género globa

1

Los Ángeles, Estados Unidos.- El reguetonero puertoriqueño Daddy Yankee y la plataforma audiovisual estadounidense Peacock han presentado una ‘docuserie’ sobre el reguetón en la que participarán otros afamados músicos de este estilo como Karol G, Bad Bunny o Ivy Queen, informó la revista Variety.

”Reggaeton: The Sound that Conquered the World” (Reguetón: el sonido que conquistó el mundo) será estrenada el 3 de octubre en la citada plataforma y analizará los orígenes del género con comentarios de algunas de sus mayores estrellas y con Yankee como productor ejecutivo, según el medio estadounidense.