Cuánto le pide José Manuel Figueroa a Imelda Tuñón por acusarlo de abuso

Ciudad de México, México.- José Manuel Figueroa ha formalizado una demanda por "daño moral" contra Imelda Tuñón, viuda de su hermano Julián Figueroa, por un monto de cinco millones de pesos. La acción legal responde a la filtración de unos audios en los que Tuñón aseguraba que el cantante había abusado sexualmente de Julián, acusación que Figueroa rechaza de manera categórica, según reportó TVyNovelas.

En los audios, Imelda Tuñón se refiere a los hechos en términos directos: "Se sabe que fue José Manuel, su hermano lo abusó, y que no haya hecho nada", se escucha decir en referencia a Maribel Guardia, madre de ambos. Horas después de que los registros se hicieran públicos, Tuñón sugirió que podrían haber sido generados con inteligencia artificial, versión que el periodista Gustavo Adolfo Infante desmintió públicamente.

