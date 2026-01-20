José Manuel Figueroa confiesa sus recurrentes sueños con un accidente aéreo tras la muerte de Yeison Jiménez

El hijo de Joan Sebastian también compartió otras experiencias oníricas de distinta naturaleza. "También he soñado que me muero haciendo el amor. He tenido la gran fortuna de poder soñar a mi padre, a Sebastián y a Trigo vivos, y al despertar se convierte en una pesadilla porque no paro de llorar", relató el cantante, en referencia a sus familiares fallecidos.