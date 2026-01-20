José Manuel Figueroa confiesa sus recurrentes sueños con un accidente aéreo tras la muerte de Yeison Jiménez

José Manuel Figueroa confesó ante medios de comunicación haber experimentado sueños recurrentes en los que muere en un accidente aéreo, una revelación que adquiere particular resonancia tras el fallecimiento del cantante colombiano Yeison Jiménez en una tragedia de aviación el pasado 10 de enero.
"Lo he soñado muchas veces", afirmó el intérprete mexicano cuando fue consultado sobre la similitud entre sus experiencias oníricas y los testimonios previos de Jiménez, quien había compartido en diversas entrevistas haber tenido al menos tres sueños premonitorios sobre su muerte en un avión.
El artista colombiano había relatado con detalle estas visiones en conversaciones recientes.
En una de ellas, describió un sueño en el que se encontraba de gira en España y el capitán de la aeronave le comunicaba sobre un problema técnico: "Se me soltó un tubo, pero ya lo corregimos". Jiménez contó que despertó alterado, pero al volver a dormir, la misma escena se repitió.
"En uno de los sueños yo sí me soñé que nos habíamos matado y que salíamos por las noticias", había declarado el cantante en una entrevista que ahora cobra carácter premonitorio. "Dios me dio tres señales y yo no las entendí, no las capté", añadió entonces, visiblemente conmovido.
El accidente que segó la vida de Jiménez ocurrió cerca de las 15:00 horas del 10 de enero, cuando la aeronave en la que viajaba quedó incendiada. El siniestro cobró la vida del artista y otras cinco personas. El cantante tenía prevista una presentación esa misma noche en Colombia, donde gozaba de reconocimiento en el ámbito de la música popular.
Ante las preguntas de la prensa sobre el deceso del colombiano, Figueroa manifestó: "Creo que era un muchacho con sueños. Creo que era un muchacho que tenía ganas de conquistar. Creo que le faltó mucho por conquistar y qué lástima que tuvo que fallecer de esa forma".
El hijo de Joan Sebastian también compartió otras experiencias oníricas de distinta naturaleza. "También he soñado que me muero haciendo el amor. He tenido la gran fortuna de poder soñar a mi padre, a Sebastián y a Trigo vivos, y al despertar se convierte en una pesadilla porque no paro de llorar", relató el cantante, en referencia a sus familiares fallecidos.