Imelda, viuda de Julián Figueroa, ingresará a "La Casa de Los Famosos 2026"

Imelda Garza Tuñón, viuda del fallecido cantante Julián Figueroa, se encuentra en proceso avanzado de contratación para participar en La Casa de los Famosos.
La noticia genera controversia por el momento en que ocurre, mientras la joven madre atraviesa conflictos legales relacionados con su hijo, según Tv y Novelas.
El periodista Luis Magaña reveló en el programa "De Historia en Historia" que Tuñón ya superó la segunda fase del proceso de contratación del reality show más polémico de la televisión hispana.
"Cuando me dijeron 'la que ya firmó es Imelda Tuñón', ahí sí me caí del caballo", expresó el comunicador, evidenciando su sorpresa ante la confirmación.
Según explicó Magaña, el proceso de ingreso al programa tiene tres etapas: carta de intención, carta de compromiso y contrato formal. Imelda habría completado ya la segunda fase, lo que significa que aceptó formalmente la propuesta y solo resta cerrar los términos económicos finales.
La participación de Tuñón en el reality implica un aislamiento total durante aproximadamente tres meses, tiempo en el que los habitantes permanecen encerrados sin contacto con el exterior.
La periodista Aurora Valle no ocultó su perplejidad: "Con tanto problema legal que tiene aquí, ha peleado por estar con su hijo, y va a dejar a su hijo para meterse a encerrar. Entiendo que la paga pueda ser muy buena, pero no en estos momentos".
La determinación de Imelda de participar en el programa resulta particularmente controversial considerando los acontecimientos recientes en su vida.
Batalla legal con Maribel Guardia: A mediados de 2024, la actriz costarricense solicitó la custodia de su nieto alegando supuesto descuido por parte de Tuñón y señalando presunto consumo de sustancias. La joven madre estuvo separada de su hijo durante 38 días hasta que las autoridades determinaron devolverle la custodia.
Tras recuperar a José Julián, Imelda prometió públicamente no volver a separarse de él, compromiso que ahora quedaría en entredicho con su participación en el reality.