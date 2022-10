Critican a Nodal por su reacción tras insultos a Belinda durante un concierto

Ante lo ocurrido, el artista del regional mexicano dijo de forma muy seria: “Hey, se los dije antes. Yo no puedo cuidar la boca de todo el mundo”. Esto también provocó el enojo de algunas personas dentro del palenque que comenzaron a abuchearlo.

Las criticas por no pedir respeto llevaron a que algunos usuarios en las redes sociales lo señalaran de machista y misógino por no pedir que se pararan los ataques a la ojiverde.

“Fomentando la violencia hacia las mujeres!! Siendo un artista tan escuchado ; puede ser portavoz de mensajes más positivos y ser un ejemplo”; “Un hombre pide respeto no es que tenga que cuidar la boca de todo mundo, es simplemente respeten y ya no la nombren, pero el se siente bien cuando hacen eso, demuestra lo dolido que esta”; “Simplemente debió pedir respeto por la mujer que un día fue su prometida y no ser parte de la burla, luego te quejas porque te llamaron Naco. Las personas se respetan”, fueron algunos de los comentarios.

No es la primera vez que alguien insulta a Belinda frente a Nodal. Hace unas semanas circuló un video en las redes sociales donde se ve al cantante mexicano interpretando un tema en un bar y reírse cuando insultar a su ex.

Se trató de un imitador de Vicente Fernández, conocido como el “Charro de Toluquilla”, quien gritó frente a Nodal “Chinga a tu madre Belinda”, lo que provocó la risa de los asistentes en el lugar y del mismo Nodal, quien continúo cantando y grabando.