Andrés García relata sobre el calvario que vive tras ser diagnosticado con cirrosis

ACAPULCO, MÉXICO.- Un calvario está viviendo el actor mexicano Andrés García luego que hace unos meses le detectaran cirrosis hepática, lo que ha llevado a que su salud se vaya deteriorando de a poco.

El famoso de 81 años aseguró que puede estar viviendo sus últimos días, pero al mismo tiempo afirmó que no le teme a la muerte.

En una entrevista para TvNotas, el protagonista de “El Privilegio de Amar” reveló que teme tomar hasta agua por las consecuencias que sufre su cuerpo después de ingerir algún tipo de alimento debido a la enfermedad.

“Yo aguanto bastante, pero puedo con el dolor, más no con la incomodidad; ni siquiera sé cómo explicártelo sin que suene mal”, confesó, por lo que dejó claro que “se la pasa en el baño” y hasta ya está considerando mudarse a esta área de su casa.

“De la mesa a cag..., literal, porque ya descubrí que lo que pasa con el hígado al deteriorarse, es que hace su función más rápida”, explicó.

“Entonces ni comes en paz ni vas al baño en paz; igual le sirve eso a los doctores, yo tengo miedo hasta de tomar agua”, reveló sobre las consecuencias en su cuerpo por la enfermedad.

El pasado 24 de septiembre, el actor publicó un video en Instagram donde se dejó ver su deteriorado estado de salud y advirtió a los jóvenes sobre la cirrosis hepática.

“Yo pensé son historias de nuestros papás, son cuentos porque nunca conocí a nadie con cirrosis hepática. Quiero informarles, ojalá les sirva de algo, piénsenlo pues a los 82 me acaba de dar y créanme que no es agradable”, dijo con mucho esfuerzo.

“A causa de lo mal que me siento no tengo buen humor... Esto es la cirrosis hepática está muy fuerte y es muy difícil”, por lo que el famoso dominicano aconsejó a los jóvenes no beber tanto.

