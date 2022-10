“Venían por mí y me alcanzaron”: Fotógrafo agredido por seguridad de Robbie y Delevinge cuenta lo que vivió

BUENOS AIRES, ARGENTINA.-El famoso paparazzi argentino Pedro “Peter” Alberto Orquera estaba teniendo un fin de semana muy tranquilo cuando fue contactado por una revista quién le pidió unas fotografías de Margot Robbie y Cara Delevinge, quienes estaban de visita por la ciudad de Buenos Aires.

El sábado a la noche salió a buscar a las famosas por la zona porteña. Tenía el dato de que estaban en un restaurante top de La Boca y allí las encontró, las retrató cuando salían de la cena y lo que sucedió después se convirtió en una pesadilla.

“Estoy psicológicamente muy quebrado, muy angustiado, no caigo”, contó Peter, como le dicen de cariño, a Infobae.

VEA: Publican primer retrato oficial del rey Carlos III y los príncipes de Gales

“Sufrí una violencia inusitada y les inicié una demanda”, agregó el acongojado hombre de 61 años de edad.

“Las fotos me las encargó una revista, me avisaron que las dos actrices estaban de incógnito en el país, las busqué y las encontré en el restaurante. Cuando salieron e iban a subirse a un coche, las puertas estaban trabadas y se pusieron como locas. Y así logré las fotos”, cuenta el profesional de la fotografía.

“Se vinieron los dos a la mitad de la calle, pero yo seguí haciendo fotos. Se la agarraron conmigo, me empezaron a insultar en inglés, me prepotearon y salí corriendo rumbo al taxi que me estaba esperando. Me querían sacar la cámara”, siguió relatando.

“Venían por mí y me alcanzaron. No sé cuál fue, pero se tiró con todo su peso contra mí en velocidad; y caí al piso con el brazo y choqué contra mi taxi. Fue terrible. La cámara voló y yo veía el hueso al descubierto, la hemorragia y no podía mover el brazo. Perdí la consciencia”, recuerda.

ADEMÁS: Por “metiche” golpearon a Alfredo Adame, asegura Laura Zapata

En ese momento el taxista que lo estaba esperando y otro que pasaba por el lugar llamaron a emergencias para denunciar el hecho. La ambulancia y los agentes llegaron rápidamente y fue así que lograron la captura de los dos hombres de origen británico.

Por su parte, Peter se encuentra bajo medicación para soportar el dolor de la fractura expuesta que sufrió en el codo derecho. Le realizaron varias placas, tiene el brazo y antebrazo enyesado, a la espera de ser operado.