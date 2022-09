Critican a Christian Nodal por dedicarle a Cazzu la misma canción que a Belinda

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Christian Nodal se había mantenido alejado de los reflectores, sin embargo, en las últimas horas ha dado de qué hablar por dedicarle una canción a su novia Cazzu, la cual ya había dedicado anteriormente a su exprometida Belinda.

Se trata de la canción “Eso y más” de Joan Sebastián, la cual habla sobre todas las cosas que una persona está dispuesta a hacer por su ser amado.

La dedicación a Cazzu se dio durante uno de los conciertos de Nodal en Estados Unidos, cuando le cantó a la rapera la canción que en enero de este año a la intérprete de ‘El Sapito’.

“¿Quién no ha dedicado esta canción? Hoy se la dedico a la persona que más amo y que más me ha enseñado y ayudado a librar las cargas más fuertes que he tenido en esta vida”, inició diciendo el cantante.

