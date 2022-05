Christian Nodal responde a las críticas por revelar conversación con Belinda

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Fuertes críticas en redes sociales recibió el cantante Christian Nodal tras atacar a su exsuegra y revelar una conversación con su exprometida.

Fue en Twitter donde los usuarios aseguraron que no es de hombres hablar de una mujer, además que afirmaron que no estuvo bien mostrar una conversación privada.

“Si el problema es que según tú no te dejan sanar, ¿por qué no hablarlo con @belindapop?, ¿no dijiste que aún se hablaban?, pero, ¿por qué ventilar que le dabas dinero?, el cual no creo que ella o sus papás te hayan obligado, pienso que ambos están disfrutando los frutos de sus esfuerzos”, escribió un usuario en la red.

A lo que el intérprete de “Ya no somos ni seremos” respondió: “Sí lo hice, le llame varias veces. Le escribí y no cambió nada. No se trata de dinero se trata de qué siguen y siguen tratando de afectar. Ni siquiera el éxito les sirve para dejarme en paz. Solo faltaba ese empujón que me dieron para que por fin decidiera que hacer”.

Otro usuario le dijo: “El punto aquí es que a la única que perjudicas con esto no ha mencionado tu nombre en absoluto. Ni para bien ni para mal ni para sanar. Ahí está la diferencia”.

De inmediato el oriundo de Caborca, Sonora, contestó: “Me encanta responderte porque eres el claro ejemplo de que el fanatismo ciega. ¿Has escuchado alguna vez la palabra JUSTICIA? Pues es lo qué pasa cuando haces cosas malas”.

Nodal, en otros comentarios, dijo que ha pasado momentos difíciles y que solo quiere dejar el pasado atrás.

“Sí tengo (que dar explicaciones) porque quiero enfocar mi carrera en dar amor desde lo más profundo para el mundo. Y con esta gente necia jalándome no lo voy a lograr. Necesito sacar a esos fantasmas que atormentan”, mencionó.

Agregó: “Estoy tranquilo no es coraje es simplemente un basta a todo esto. Soy consciente de todo lo que va a pasar y ese es mi proceso para sanar esa parte obscura de mi vida”.

Al usuario que le dijo que mejor se callara porque lo que hizo no es de hombres “Belinda está muy aparte de las acciones de alguien más. ¿Te gustaría que a ti se te juzgara por tu mamá o tu papá?”, el cantante dijo: “Es belinda, hija, la de la conversación. No se trata de si es de hombres o no. Se trata que no me dejan en paz, se trata que NO ME DEJAN SANAR porque desde que desafortunadamente se filtró información se lavan las manos y me llevan entre las patas”.

Otra persona contestó: “Se filtró por culpa de gente que te rodea , mejor pídeselos a ellos, Beli ya no te pela”.

El cantante del regional mexicano finalizó diciendo: “Lastimosamente así fue. Por gente que me rodeaba y no supe ver maldad. Di mi confianza y expuse mi situación y sentimientos. Yo nunca pedí nada a nadie. No hago esto para que se vayan de tras de nadie. Quiero PAZ, limpiar mi nombre. Para eso tengo que pasar turbulencia”.

En los mensajes divulgados por Nodal se lee que Belinda le pide dinero para arreglarse los dientes y para sus papás. Minutos después le dice que se arrepiente de estar con él por todo lo que ha sufrido. Además lo acusa de destruirle la vida.

La polémica surgió luego que la mamá de Belinda aplaudiera el comentario de un seguidor de su hija en el que llamaba naco a Nodal.