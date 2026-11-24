San Juan, Puerto Rico.- En la recta final del Miss Universo 2026, tres hermosas candidatas que se posicionaron entre las favoritas del certamen de belleza, quedaron tomadas de manos, pero solo una podía convertirse en la gran ganadora.

Luego de la etapa clasificatoria, las candidatas fueron eliminadas progresivamente hasta reducir la competencia a solo tres aspirantes, entre quienes se disputaba la corona de la nueva reina de belleza del mundo, para ser la sucesora de Fátima Bosch, representante de México y Miss Universo 2025.

Ahora, la decisión estaba en manos del jurado, quien decidió de la siguiente forma: