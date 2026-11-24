San Juan, Puerto Rico.- En la recta final del Miss Universo 2026, tres hermosas candidatas que se posicionaron entre las favoritas del certamen de belleza, quedaron tomadas de manos, pero solo una podía convertirse en la gran ganadora.
Luego de la etapa clasificatoria, las candidatas fueron eliminadas progresivamente hasta reducir la competencia a solo tres aspirantes, entre quienes se disputaba la corona de la nueva reina de belleza del mundo, para ser la sucesora de Fátima Bosch, representante de México y Miss Universo 2025.
Ahora, la decisión estaba en manos del jurado, quien decidió de la siguiente forma:
Top 3 de las candidatas
1. Puerto Rico: Jennifer Barreto (Ganadora del Miss Universo 2026)
2. República Dominicana: Melissa Núñez (Primera finalista)
3. Venezuela: Clara Vegas (Segunda finalista)
¿Quién es la Miss Universo 2026?
Su nombre completo es Jennifer Abreu Mora, nació el 17 de diciembre de 1998 y es una psicóloga, trabajadora social y reina de belleza puertorriqueña que se coronó como Miss Universo 2026 el 24 de noviembre de 2026 en San Juan, Puerto Rico, su país natal.
Con su triunfo, Jennifer se convirtió en la sexta representante de la isla en ganar el título, el cual no obtenían desde hace 20 años, cuando Zuleyka Rivera ganó en 2006.
Además, es la segunda vez que una boricua se corona en su propia casa, la primera fue fue Denise Quiñones (ganadora en 2001)
Pero Jennifer Abreu obtuvo su primer y único hito: es la primera madre en ganar el certamen de belleza internacional. Tiene una hija de siete años llamada Penélope.