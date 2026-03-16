Cineastas hondureños piden derogar artículo de decreto para proteger Ley de Cine

Tegucigalpa, Honduras.- Las principales organizaciones del sector cinematográfico de Honduras se pronunciaron en defensa de la Ley de Cinematografía (Decreto 3-2019) y de la institucionalidad que regula el desarrollo de la industria audiovisual en el país, ante la preocupación de que un reciente decreto pueda afectar su funcionamiento y crecimiento.

La Asociación Hondureña de Cineastas Linterna Mágica, la Asociación Hondureña de Productoras Cinematográficas y Audiovisuales (AHPCA) y la Colectiva de Cineastas Hondureñas (CCH) reiteraron su compromiso con el fortalecimiento del marco legal que ha permitido el avance progresivo del cine nacional.

Este pronunciamiento surgió tras un encuentro ampliado realizado el fin de semana, en el que participaron profesionales del sector, agremiados y no agremiados, para analizar la situación actual de la industria.

Durante el proceso de diálogo, los representantes de estas organizaciones sostuvieron un primer encuentro con autoridades de la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos (Secapph), con el fin de conocer la postura institucional respecto a la Dirección General de Cinematografía (DGC). En esa reunión, destacaron la importancia de preservar la Ley de Cinematografía y la estructura institucional que esta establece para el desarrollo del sector audiovisual.

El sector cinematográfico considera necesario derogar el artículo 13 del PCM-004-2026, publicado el 25 de febrero de este año, al advertir que la autonomía técnica y operativa de la DGC es un elemento central de la Ley de Cine.

Según señalaron, esta independencia permite garantizar la transparencia, la continuidad de las políticas públicas y la adecuada articulación con el Consejo Nacional de la Industria Cinematográfica (CNIC), bajo un modelo de gobernanza público-privado.

Las organizaciones advirtieron que la seguridad jurídica y la estabilidad institucional son factores clave para el crecimiento de la industria audiovisual, ya que su debilitamiento podría afectar las oportunidades de inversión internacional, las coproducciones y el acceso a fondos multilaterales.

Actualmente, el ecosistema cinematográfico hondureño mantiene más de 20 proyectos en desarrollo, entre largometrajes, documentales y series, con una inversión proyectada superior a 3.5 millones de dólares para los próximos tres años, de los cuales entre el 60 y el 70% se ejecutaría directamente en el país.

El pronunciamiento también subraya la disposición del sector a continuar trabajando de manera articulada con instituciones del Estado, el sector privado y la comunidad cinematográfica, con el objetivo de fortalecer la institucionalidad existente y garantizar el crecimiento sostenido del cine hondureño, considerado una oportunidad para generar empleo, atraer inversión internacional y proyectar la imagen del país a nivel cultural.