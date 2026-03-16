Cineastas hondureños piden derogar artículo de decreto para proteger Ley de Cine

Tegucigalpa, Honduras.- Las principales organizaciones del sector cinematográfico de Honduras se pronunciaron en defensa de la Ley de Cinematografía (Decreto 3-2019) y de la institucionalidad que regula el desarrollo de la industria audiovisual en el país, ante la preocupación de que un reciente decreto pueda afectar su funcionamiento y crecimiento.
La Asociación Hondureña de Cineastas Linterna Mágica, la Asociación Hondureña de Productoras Cinematográficas y Audiovisuales (AHPCA) y la Colectiva de Cineastas Hondureñas (CCH) reiteraron su compromiso con el fortalecimiento del marco legal que ha permitido el avance progresivo del cine nacional.
Este pronunciamiento surgió tras un encuentro ampliado realizado el fin de semana, en el que participaron profesionales del sector, agremiados y no agremiados, para analizar la situación actual de la industria.
Durante el proceso de diálogo, los representantes de estas organizaciones sostuvieron un primer encuentro con autoridades de la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos (Secapph), con el fin de conocer la postura institucional respecto a la Dirección General de Cinematografía (DGC). En esa reunión, destacaron la importancia de preservar la Ley de Cinematografía y la estructura institucional que esta establece para el desarrollo del sector audiovisual.
El sector cinematográfico considera necesario derogar el artículo 13 del PCM-004-2026, publicado el 25 de febrero de este año, al advertir que la autonomía técnica y operativa de la DGC es un elemento central de la Ley de Cine.
Según señalaron, esta independencia permite garantizar la transparencia, la continuidad de las políticas públicas y la adecuada articulación con el Consejo Nacional de la Industria Cinematográfica (CNIC), bajo un modelo de gobernanza público-privado.
Las organizaciones advirtieron que la seguridad jurídica y la estabilidad institucional son factores clave para el crecimiento de la industria audiovisual, ya que su debilitamiento podría afectar las oportunidades de inversión internacional, las coproducciones y el acceso a fondos multilaterales.
Actualmente, el ecosistema cinematográfico hondureño mantiene más de 20 proyectos en desarrollo, entre largometrajes, documentales y series, con una inversión proyectada superior a 3.5 millones de dólares para los próximos tres años, de los cuales entre el 60 y el 70% se ejecutaría directamente en el país.
El pronunciamiento también subraya la disposición del sector a continuar trabajando de manera articulada con instituciones del Estado, el sector privado y la comunidad cinematográfica, con el objetivo de fortalecer la institucionalidad existente y garantizar el crecimiento sostenido del cine hondureño, considerado una oportunidad para generar empleo, atraer inversión internacional y proyectar la imagen del país a nivel cultural.
El riesgo de la simplificación
El PCM-004-2026, parte de la reorganización del aparato estatal promovida por el gobierno de Nasry Asfura, integra la DGC a la Secapph como parte de un plan para simplificar estructuras y reducir duplicidades en el Estado.
La DGC fue creada por la Ley de Cine (Decreto 107-2019) como el núcleo operativo del Instituto Hondureño de Cinematografía (IHCINE), con autonomía para promover, regular y atraer inversión a la industria audiovisual.
Integrarla a la Secapph podría debilitar su independencia y tratar al cine como una actividad artística subsidiada, en lugar de una industria estratégica que aún no se sostiene sobre bases tan sólidas como para soportar la burocracia que implica estar adherida a una secretaría de Estado.
Por ello es que el sector cinematográfico solicita la derogación o modificación del PCM-004-2026, al considerar que va en contra de lo planteado en la Ley de Cine.
¿Cómo visualiza el desarrollo del cine la Secapph?
Según la estrategia cultural presentada por Yasser Abdalah Handal, al mando de la Secapph en este gobierno, la actividad cinematográfica pasará a estar integrada formalmente bajo la rectoría de la Secretaría, que asumirá la gestión y conducción de las políticas públicas relacionadas con el sector audiovisual. El cine se convierte así en uno de los ejes centrales para impulsar la identidad nacional y dinamizar la economía creativa del país.
En este marco, se anunciaron incentivos destinados a estimular la producción de documentales, cortometrajes y largometrajes realizados por cineastas hondureños. Además, el Instituto de Cine y Fotografía será absorbido por la Secretaría.
La estrategia contempla un pilar exclusivo para el cine y las narrativas audiovisuales, con el objetivo de promover historias del país y proyectar la identidad hondureña hacia mercados y audiencias internacionales.
Entre sus metas también figura posicionar a Honduras como un destino atractivo para producciones cinematográficas internacionales, siempre cumpliendo regulaciones que garanticen la participación del talento local y la protección del patrimonio natural.
La iniciativa busca fortalecer el apoyo a los cineastas locales, quienes enfrentan dificultades para sostenerse económicamente con su trabajo artístico, y promover la exportación de contenidos producidos en Honduras. Se prevén intercambios en esta materia con otros países como India y Canadá.
Las autoridades sostienen que, bajo esta nueva estructura institucional, el cine se proyecta como un motor de desarrollo cultural, generador de empleo y promotor de la imagen internacional de Honduras, aunque el sector advierte que es crucial preservar la autonomía y el modelo de gobernanza establecido por la Ley de Cine.
El diálogo sigue abierto entre la comunidad de cineastas, los entes que les representan y las autoridades de la Secapph; debe haber una resolución ante esta situación, para tener una mayor claridad sobre cuáles son los pasos que se darán y el camino que se tomará en cuanto al desarrollo del cine en Honduras.
La deriva en este apartado de la creación nacional solo traerá consigo un retroceso que el cine hondureño no se puede permitir una vez lograda la Ley de Cine.