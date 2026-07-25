Christopher Nolan roza los 300 millones con "La Odisea" en su segundo fin de semana

Los Ángeles, Estados Unidos.- Con un panorama sin grandes estrenos que le hicieran sombra, "La Odisea", la nueva película de Christopher Nolan, prolongó su dominio en la taquilla norteamericana durante su segundo fin de semana en salas. La cinta sumó 25,9 millones de dólares el viernes y se espera que cierre el fin de semana con 84,5 millones, una caída de apenas el 32% respecto a su debut, que rondó los 124 millones. Con estas cifras, el total acumulado en Norteamérica tras dos semanas se ubicaría cerca de los 283 millones de dólares.

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El estreno mundial de la película, con 264,1 millones de dólares, se convirtió en el mejor arranque global de la carrera de Nolan, superando a "The Dark Knight Rises", que en 2012 debutó con 249 millones. Esa misma cinta sigue siendo la más taquillera del director, con algo más de 1.000 millones recaudados, una marca que "La Odisea" podría alcanzar si mantiene este ritmo. En segundo lugar se ubicó la versión teatral de "Hadestown", el musical ganador de ocho premios Tony, que obtuvo 4 millones de dólares el viernes y proyecta cerca de 9 millones en el fin de semana. La producción, protagonizada por Reeve Carney, Eva Noblezada, Patrick Page, André De Shields y Amber Gray, retoma los mitos de Orfeo y Eurídice y de Hades y Perséfone, y llegó a las salas de la mano de Crosswalk.

El tercer puesto fue para la versión live action de "Moana", con 3,1 millones de dólares el viernes y una proyección de 10,8 millones para el fin de semana, lo que llevaría su recaudación doméstica a 102 millones tras tres semanas. La cifra queda lejos de compensar un presupuesto de 250 millones y podría dejarle pérdidas a Disney cercanas a los 100 millones. "Toy Story 5" se mantuvo en el cuarto lugar con 2,9 millones de dólares el viernes y un estimado de 10,1 millones para el fin de semana. Con esto, su recaudación doméstica llegaría a 448,6 millones tras seis semanas en cartelera, camino a superar los 1.000 millones globales y a convertirse en la entrega más taquillera de la franquicia, por encima de "Toy Story 4" y sus 1.070 millones.