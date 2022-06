Christian Nodal rompió en llanto en pleno concierto

BOGOTÁ, COLOMBIA.-Christian Nodal rompió en llanto durante un concierto en Colombia al asegurar que no es buen ejemplo de ser humano y que los medios no lo quieren.

“A mí los medios no me quieren, pero la realidad es otra. Me ha costado un chingo llegar a este público tan bello que tengo hoy y no es justo que por sacar dinero hablen mierda de mí, yo no soy un ser humano mierda. Yo sólo interpreto mi música”, dijo al borde del llanto.

“Yo no soy un buen ejemplo de ser humano, tengo 23 años. La diferencia es que lo mío, todo mundo toma video, toma foto y a ustedes no les toman foto cuando están actuando como ser humano. Falta empatía en este mundo y discúlpenme, necesitaba usar este momento para desahogarme”, agregó ya con lágrimas en los ojos.

Luego de decirle a su público qué era lo que le había estado pasando dio inicio a su show.

Cabe recordar que desde su ruptura con Belinda, la vida de Nodal ha tenido un giro de 180 grados, lleno de polémicas y problemas que cada día suman malestar al cantante.

El pasado 18 de junio, el intérprete de “No somos ni seremos” se tardó unas horas para salir al escenario, por lo que el público comenzó a lanzarle objetos y vasos.