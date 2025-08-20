Shakira conquista América con la gira latina más grande de 2025

Bogotá, Colombia.- La cantante colombiana Shakira conquistó este miércoles América al completar 51 conciertos con todas las entradas agotadas de su gira mundial 'Las mujeres ya no lloran' .

Este recorrido de shows en vivo ya suma más de 2,5 millones de boletos vendidos y se consolida como el tour latino más grande de 2025.

La gira, que se convirtió en la más grande en países como México, Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay y Uruguay en apenas seis meses de recorrido, ocupa el segundo puesto en el ránking global de giras más taquilleras de 2025, solo detrás de Coldplay y por encima de artistas como Paul McCartney y Bruno Mars.

En Estados Unidos, Shakira vendió más de 700,000 entradas en 22 conciertos, todos con el cartel de 'sold out', incluidas varias noches consecutivas en Los Ángeles y Miami.

En México, por su parte, superó el millón de boletos vendidos.