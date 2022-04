Christian Nodal revela qué hizo con el tatuaje de los ojos de Belinda

“Me tapé, tenía unos ojos me los tapé con unas alas. (Fue un diseño) de gusto, yo tengo dos polos: lo odio o me apasiona, no tengo un punto medio”, puntualizó.

Asimismo, el intérprete de música regional mexicana confesó que próximamente abrirá un estudio de tatuajes, señalando además que ese es un dese que tiene desde hace mucho tiempo.

“Los tatuajes son un tema que a mí me apasiona desde chiquito y siempre he querido formar parte, tatué a Adamari (López) y le quedó súper bonito, de un mensaje de su hija, entonces me encanta eso. He tatuado amigos y me encantaría también darles un trato excelente”, comentó.