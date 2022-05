Christian Nodal se borra el último tatuaje que tenía de Belinda

“Naco”

Hace unos días, el artista más popular del Regional Mexicano protagonizó una nueva polémica con su exsuegra, Belinda Schüll.

Y es que la mamá de Beli habría aplaudido el comentario de una fanática de su hija en el que le decía que no dejara volver a la también cantante con el “naco” de Nodal.

Esto al parecer habría molestado tanto al artista que decidió arremeter contra Schüll y acusarla de aprovecharse de su hija por más de 20 años.

VEA AQUÍ: Las polémicas de Christian Nodal y Belinda tras su ruptura

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabo todo”, escribió el intérprete de “Ya no somos ni seremos”.

Además, compartió una conversación que sostenía con su exnovia en el que ella le pedía dinero para arreglarse los dientes y para sus padres.

Minutos después, la cantante lo acusaba de arruinarle la vida y de preferir su carrera musical antes que a ella.

Belinda decidió mantenerse al margen de esta polémica y solo manifestó que eran “tonterías”.