Mamá de Nodal reacciona a polémica con Belinda: “Basta con no mentir”

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La familia de Christian Nodal ha dejado claro que están más unidos que nunca y salieron en las últimas horas a defender al cantante tras la polémica generada con su exsuegra.

Primero fue la abuela del artista mexicano, quien envió la indirecta a Belinda y la llamó “fina vividora”, y ahora fue la mamá del intérprete de “Ya no somos ni seremos”, quien salió a defenderlo en las redes sociales.

Cristy Nodal publicó una historia de Instagram donde habló sobre la decepción y no mentir.

En un primer mensaje publicó: “Las palabras conquistan temporalmente, pero los hechos, esos sí, nos pierden o nos ganan para siempre”.

Sin embargo, no fue lo único que publicó la exsuegra de Beli, con quien aparentaba tener una muy buena relación mientras estuvo con su hijo.

“No es necesario mostrar belleza a los ciegos ni decir verdades a los sordos. Basta con no mentir al que te escucha ni decepcionar al que confió en ti”, posteó.

Aunque Cristy, quien se está recuperando de una enfermedad, no citó directamente a su exnuera, los usuarios en las redes sociales aseguran eran mensajes directos para la protagonista de la serie de Netflix, “Bienvenidos a Edén”.

La mamá de Nodal finalizó publicando “Te bendeciré y tú serás de bendición a otros”. Asimismo, compartió un video donde se le ve muy sonriente.

Mensajes

El cantante del Regional Mexicano luego que su exsuegra aplaudiera que le llamaran naco, el cantante publicó un mensaje directo a su exsuegra en el que la acusó de aprovecharse de la carrera de su hija.

De igual forma compartió un captura de una conversación que sostuvo con su exprometida donde le pedía dinero para arreglarse los dientes y para lo de sus papás.

Asimismo, la conversación muestra que Belinda acusa a Nodal de arruinarle la vida y que ella mejor lo dejará para que siga con su carrera musical que es lo único que le importa.

Esto provocó una ola de malos comentarios contra el popular artista mexicano a quien acusaron de “poco hombre” por revelar detalles íntimos de su relación con Beli.

Sin emargo, Nodal no se quedó callado y aseguró que él intentó hablar con ella en privado pero no recibió respuesta. Asimismo, dijo que lo único que él quiere es seguir con su vida en paz, pero ellas no se lo permiten.