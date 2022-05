Feministas califican de “delincuente” a Nodal y anuncian que iría a la cárcel ¿Por qué?

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Según un movimiento de feminista de México, el cantante de ese país, Christian Nodal podría ir a la cárcel después de contraer polémica con los papás de su expareja, Belinda.

Según Criminología Feminista de México, Christian Nodal al responder en redes sociales a los progenitores de Belinda, incumplió una de las leyes en perjuicio de las mujeres que es pagada con cárcel.



VEA: Derbez a presidente de Televisa: ¿Por qué no eres un directivo normal?

A través de una publicación de Twitter, Nodal compartió una captura de pantalla en la que se lee a Belinda preguntándole si no le va a llegar algo de dinero, además de lo de sus papás para arreglarse los dientes.

“Amor, ¿crees que me pueda arreglar los dientes esta semana, o sea, no te va a llegar algo de dinero esta semana, aparte de lo de mis papás, para que me los pueda arreglar?” escribió vía WhatsApp la cantante y actriz de “Bienvenidos a Edén”, lo que fue publicado por su expareja.

Ante dichas publicaciones del cantante en redes sociales, grupos feministas aseguran que Nodal debe ser sujeto a la ley Olimpia, que sanciona la violencia digital.



ADEMÁS: Mamá de Nodal reacciona a polémica con Belinda: “Basta con no mentir”

Pero, ¿qué es la Ley Olimpia?

Es un conjunto de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal, que buscan reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia.

Entre tanto, no hay demanda legal o que sea de carácter público en contra del mexicano.

DE INTERÉS: Abuela de Nodal llama “fina vividora” a Belinda