Cesia Sáenz: “He esperado toda mi vida por este momento”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Después de haberse convertido en una especie de heroína aclamada por un país que por primera vez celebró la dicha de obtener el primer lugar en La Academia, de México, Cesia Sáenz está de regreso para compartir experiencias, dar las gracias a su público y ofrecer adelantos sobre sus próximos proyectos. Aquí una entrevista exclusiva con “La leona de Honduras”.

Tras la multitudinaria bienvenida que te ha dado tu país, ¿cuáles son las emociones y los sentimientos más presentes?

La verdad es que yo no podía creer todo lo que estaba viendo, el amor tan bonito que pudimos conectar entre todos. Somos un país orgulloso de que al fin se estén dando buenas noticias después de momentos que han sido tan difíciles para nosotros. El mundo también nos está conociendo por cosas buenas. Y es de mucho honor para mí poder ser yo quien traiga ese tipo de alegrías, gracias a mi gente y todo su apoyo. Supe que no estuve solita en este proceso.

¿Qué opinión te merece la cobertura que los medios de Honduras, incluido EL HERALDO, le han dado a tu recorrido estos últimos meses?

Ha sido muy bonito. Al salir me di cuenta de que casi todos los medios de comunicación; radios, periódicos y televisión, estuvieron conmigo, y eso ayudó muchísimo porque hay personas que no tienen la capacidad de acceder a internet, y a través de ellos pudieron unirse a esta causa. Yo agradezco de corazón todo el apoyo que me dieron, que para mí fue muy importante, porque los votos son los que me mantuvieron en la competencia, los que hicieron que ganáramos.

¿Cuáles son las reflexiones más marcadas ahora que has tenido un poco más de tiempo para pensar en todo lo que sucedió?

Cada vez que recuerdo dónde empecé, me da muchísima nostalgia, porque este es un camino que ha sido muy largo y muy difícil para mí. Esta oportunidad me llegó en el momento preciso, cuando sentía que ya no. Pero todo lo bueno tiene su dificultad, todo lo bueno es difícil. Le doy gracias a Dios por esto, porque todo eso que me costó es lo que me ha mantenido con los pies en la tierra. Y creo que me prepararon muy bien para todo lo que se venía aquí afuera, para poder recibir a toda mi gente con humildad, porque uno valora las cosas cuando le han costado.

¿Cómo podrías diferenciar a la Cesia que recién llegaba a La Academia de la que está hoy aquí sentada dando entrevistas?

Hay una gran diferencia. La Cesia que llegó a La Academia era muy insegura, no podía confiar en los demás y no había sacado su verdadera personalidad. Pero poco a poco fui creyendo en mí y sacando ese lado extrovertido que me caracteriza, creo que todos lo notaron. Fue muy lindo haber conectado con mi gente, haber sido yo, haber sacado mi verdadera esencia. Los disfruté muchísimo y creo que los últimos días aún más.

¿Cómo fue la experiencia de grabar tu primer sencillo, ver el resultado final y conocer la respuesta del público?

Fue impresionante porque yo en mi vida nunca había entrado a un estudio de grabación, y ver las fotos de todos los artistas que forman parte o han pasado por Sony (AC/DC, Vicente Fernández, Marc Anthony, Yuridia, Carlos Rivera, etc.), a quienes admiro de todo corazón y que han tenido una trayectoria gigante, para mí fue una experiencia muy bonita. Todo se grabó en un día. Ellos tienen un equipo extraordinario, con una energía muy positiva. Y pues yo he esperado por esto toda mi vida; por fin tener un nuevo sencillo y ver que tiene buenos resultados. Me siento muy agradecida.

¿Hay otro artista hondureño con el que te gustaría colaborar en un futuro cercano?

La verdad es que mi país hermoso está lleno de gente talentosa. Espero poder hacer algo con todos los artistas que he conocido, que todavía no han salido públicamente. Quiero ayudarles a que la gente sepa quiénes son, que escuchen su música, que se den cuenta de los talentos que tienen. Ya es tiempo de que el mundo empiece a volver a ver más hacia Honduras por su arte, que es tan importante.

Finalmente, ¿cuándo podemos esperar un segundo tema, quizá de tu autoría, para seguir conociendo tu propuesta musical?

Por ahora vamos a seguir en el mismo género, al estilo Doja Cat o Ariana Grande, con el que puedo mezclar R&B con géneros muy movidos, como el pop y el urbano. Me gusta muchísimo eso, ser extrovertida, poder sacar ese lado divertido de mí y lucir mi voz también. Y pues les cuento que mi segundo sencillo se viene más rápido de lo que piensan. Ya esta semana recibiré el material para mi primer sencillo inédito y hay muchas probabilidades de que la otra semana ya viaje a México, a empezar a grabar para toda mi gente preciosa.