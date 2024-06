Celine Dion decide volver a los escenarios pese a su enfermedad neurológica

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- La cantante canadiense Celine Dion, aquejada de una rara condición neurológica que causa rigidez, aseguró en una entrevista que volverá a los escenarios aunque tenga “que gatear”.

En una entrevista con la cadena estadounidense NBC que será publicada completa el martes, Dion manifestó que pese al síndrome que le provoca rigidez en los músculos del torso y las extremidades y que puede generar espasmos severos hará todo lo posible para volver a actuar.

“Voy a volver a los escenarios, incluso si tengo que gatear. Incluso si tengo que hablar con mis manos, lo haré”, dijo Dion, de 56 años.

La entrevista tiene lugar poco antes antes del estreno del documental sobre su vida “Yo soy: Celine Dion”, que saldrá a la luz el 25 de junio en la plataforma Amazon Prime.

“Yo soy Celine Dion, porque hoy mi voz será escuchada por primera vez, no porque tenga que hacerlo, o porque necesite hacerlo. Sino porque quiero y me hace falta esto”, dijo la cantante ganadora del premio Grammy que ha tenido éxitos como “My Heart Will Go On”.