Céline Dion “perdió el control de sus músculos”, según confirmó su hermana

En la entrevista a la revista 7 Jours, la hermana de Céline mencionó que pese a la disciplina y ética de trabajo incansable que ha tenido enfrenta un futuro incierto en su carrera.

En septiembre, Claudette mencionó que la cantante sufría de espasmos musculares incontrolables. La hermana de la cantante también dijo que las cuerdas vocales y el corazón son susceptibles ante esta condición

Esta enfermedad llevó a la famosa estrella de “My Heart Will Go On” a cancelar su gira mundial y a poner una pausa de forma indefinida a su carrera en los escenarios.