Cate Blanchett, la madrina que ilumina París

París, Francia.- La actriz australiana Cate Blanchett será la madrina de las iluminaciones navideñas de los Campos Elíseos de París, que se inaugurarán el 22 de noviembre con un espectáculo de luz y sonido, una actuación musical y el regreso del mercado de Navidad a la avenida, diez años después de su última edición. "Estoy muy feliz y honrada de ser la madrina de las iluminaciones navideñas de los Campos Elíseos este año. París es una ciudad muy especial para mí, donde el arte, el cine y la cultura ocupan un lugar único. Es un placer formar parte de este momento de magia y encuentro", declaró Blanchett, en el comunicado publicado este miércoles por los organizadores.

Blanchett, ganadora de dos premios Óscar y conocida internacionalmente por sus papeles en películas como 'Elizabeth' y la trilogía de 'El señor de los anillos', aportará proyección internacional a una celebración que se ha convertido en una de las citas navideñas más reconocibles de la capital francesa. La ceremonia contará también con la presencia del alcalde de París, Emmanuel Grégoire, quien participará por primera vez en el encendido desde su llegada al cargo, así como de Marc-Antoine Jamet, presidente del Comité de los Campos Elíseos. La banda sonora de la ceremonia del encendido estará basada en Las cuatro estaciones, de Antonio Vivaldi, en una adaptación del compositor alemán Max Richter. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

"Cada año, cuando se iluminan los Campos Elíseos, la magia de la Navidad se apodera de París", afirmó Grégoire, que destacó el valor de estas celebraciones para reunir a residentes y visitantes en un momento marcado por las dificultades económicas y sociales. "Necesitamos más que nunca estos momentos de alegría que nos unen", añadió Grégoire en el comunicado. Las iluminaciones permanecerán encendidas hasta el 3 de enero de 2027, todos los días entre las 17.00 y la 1.00 horas locales, mientras que el espectáculo luminoso ofrecerá destellos al comienzo de cada hora y secuencias adicionales cada 15 minutos. Los días 24, 25 y 31 de diciembre habrá programaciones especiales.

Dos millones de luces LED