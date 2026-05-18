Cate Blanchett en Cannes: "Al 'Me Too' lo mataron muy pronto"

Cannes, Francia.- "Al 'Me Too' lo mataron muy pronto", consideró este domingo la actriz Cate Blanchett durante un encuentro con el público del Festival de Cannes, donde habló de temas como su visión del cine, la inteligencia artificial (IA) o su defensa de valores como la igualdad y el apoyo a los desplazados. La intérprete australiana, ganadora de dos Oscar, instó a reflexionar sobre por qué fue anulado un movimiento que invitó a mujeres que tenían un altavoz a hablar de los abusos y discriminaciones que habían sufrido, lo que motivaba a su vez a otras a decir "a mí también".

"Reveló una capa sistémica de abuso, no solo en esta industria", recordó Blanchett (Ivanhoe, 1969) en Cannes, donde presidió el jurado de la Palma de Oro de 2018. Defendió que la presencia de mujeres y la diversidad en general tiene un impacto positivo en el trabajo, porque "cuando las voces son todas las mismas todo se vuelve beige". Por eso, consideró que el 'Me Too' ha tenido un efecto positivo en "lo que vemos". Como ejemplo, la actriz de películas como 'Tár' o la saga de 'El Señor de los Anillos' explicó que otro título icónico de su carrera, 'Carol' (Todd Haynes, 2015), logró a duras penas ser financiado, en una época en la que casi no había historias que presentaran relaciones no heterosexuales.

En su momento era una "proposición arriesgada", razonó, pero ahora "hay muchas más narrativas" que "reflejan el mundo", algo de lo que había "hambre", y los productores se suman más fácilmente. La intérprete que encarnó a Katharine Hepburn en 'El aviador' (Martin Scorsese) consideró que el estado del mundo es "desolador" y lamentó que haya que denunciar situaciones como la de Palestina y otros conflictos en festivales de cine, en vez de en los lugares donde realmente se deben tomar decisiones. Ella trabaja particularmente en el tema del desplazamiento -es embajadora de buena voluntad de ACNUR- y es impulsora de la iniciativa Displacement Fund, que ayuda a realizadores afectados por este problema. Recordó que dos años atrás, cuando lanzó el programa, había 60 millones de desplazados y ahora esa cifra se ha doblado. Otro asunto espinoso que no esquivó fue el de la separación del autor y la obra, una "pregunta eterna". Ella defiende "la escuela de que la gente evoluciona", pero cuando hay conductas reprobables, si no hay cambio, simplemente hay que dejar de trabajar con esas personas.

La IA y el consentimiento de los artistas