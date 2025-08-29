Julia Roberts deslumbra en Venecia con "After the Hunt" y evita pronunciarse sobre #MeToo

Venecia, Italia.- Julia Roberts realiza una de las mejores interpretaciones de su carrera en 'After the Hunt', el filme de Luca Guadagnino presentado este viernes en la competición de Venecia, donde la actriz quiso evitar pronunciarse sobre las preguntas que ha suscitado una historia provocadora sobre el feminismo y el movimiento #MeToo. Al ser preguntada sobre si el filme socava de alguna manera el movimiento feminista, Roberts cambió la sonrisa con la que entró en la sala de prensa por un gesto más serio y empezó diciendo que no quería ser desagradable con la periodista porque no es su naturaleza serlo.

"No creo que (la película) haga lo que dijiste de que revive viejos debates. No creo que se trate solo de revivir el debate sobre mujeres enfrentadas o que no se apoyan entre ellas, sino que hay viejos argumentos que se reavivan en esta película y provocan discusiones", señaló la actriz. "Lo mejor de tu pregunta es que demuestra que todos salieron del cine hablando de ello y eso es lo que queríamos, que cada uno saliera con diferentes emociones y puntos de vista, porque las removimos para ustedes. Así que, de nada", agregó Roberts. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Además resaltó que precisamente el objetivo del filme es provocar debate y discusiones entre los espectadores. "No sé si es controvertido en sí, pero desafiamos a la gente a conversar, a emocionarse o a cabrearse (...) Pero tú decides si tomas martinis o limonada después de la película". "Para mí, eso es lo más emocionante, porque ahora estamos perdiendo el arte de la conversación en la humanidad. Y si hacer esta película logra algo, creo que lo más emocionante que podríamos lograr es que todos hablen entre sí", defendió la actriz.

E insistió en que la magia del cine es precisamente que la cámara aterrice en un lugar y momento concreto para contar y documentar lo que ve. En 'After the Hunt' (titulada en español como 'Caza de brujas') "no estamos haciendo declaraciones", afirmó la actriz tras ser preguntada por la postura del filme ante el movimiento #MeToo. "Me encantan las preguntas sencillas por la mañana temprano", dijo irónicamente antes de contestar."Estamos retratando a estas personas en un momento de su vida, la cámara cayó del cielo en ese momento concreto y capturó todo eso, eso es lo increíble", señaló la protagonista de 'Pretty Woman', que dominó la rueda de prensa de principio a fin. En el filme, Roberts interpreta a Alma Olson, una profesora de Filosofía de Yale que parece llevar una vida perfecta, con un marido que la entiende, una buena posición profesional y una amistad sólida con un colega, Hank (Andrew Garfield).Pero todo cambia cuando su alumna más brillante, Maggie, (Ayo Edebiri) asegura que Hank ha abusado de ella.

