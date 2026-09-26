León XIV desata la euforia en los Campos Elíseos con otro baño de masas

París.- Segundo baño de masas del papa León XIV en su visita a París, donde a bordo del papamóvil recorrió este sábado los Campos Elíseos, donde fue coreado por los cientos de miles de personas que se habían dado cita para escuchar la misa que oficiará desde la plaza de la Concordia.

Un día después de haber recorrido en el icónico vehículo parte de las avenidas de la orilla izquierda del Sena, donde recibió el fervor de unos 300.000 asistentes, según los datos oficiales, el Pontífice volvió a demostrar su poder de atracción también a la derecha del río que atraviesa la capital francesa.

El papa se trasladó hasta el Arco del Triunfo en un vehículo oficial y allí subió al papamóvil para recorrer los 2,5 kilómetros de los Campos Elíseos, tomados por los fieles que seguirán desde ahí la misa, en la que los organizadores esperan que haya hasta 700.000 asistentes.

La organización del evento abrió un corredor en el centro de la célebre avenida, por la que discurrió el cortejo papal, que, como la víspera, apenas se detuvo para bendecir a unos cuantos niños.